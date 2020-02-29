Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка": есть пострадавшие

Происшествия

В субботу, 29 февраля, незаконные вооруженные формирования из противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка».

Во время обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекали люди.

В штабе приняли решение временно приостановить пропуск через КПВВ «Марьинка». Решением командующего Объединенных сил на пункте пропуска введен режим «красный» до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ на линии разграничения работают в обычном режиме.

Напомним, с 1 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на весенний график работы. Пропуск лиц и транспорта через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Как сообщали «ФАКТЫ», на линии разграничения на Донбассе вводится дополнительная проверка всех, кто прибыл с оккупированной территории. Учитывая опасность распространения коронавируса COVID-19, всем приехавшим будут измерять температуру.

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