Украина

В Раду внесли закон об уголовной ответственности за публичное оскорбление военных

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за публичное глумление над военнослужащими ВСУ, военной формой одежды или знаками различия военных.

Инициатива возникла из-за участившихся случаев, когда оскорбляют военных, их форму, ущемляют права украинских защитников.

В законопроекте предлагается за публичное глумление над военными ВСУ и их формой наказывать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов.

За подобные действия в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, депутаты предлагают ввести меру наказания в виде ареста сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 2 лет.

Среди инициаторов законопроекта № 3102 есть депутаты от разных парламентских фракций. Нардепы считают, что документ может стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.

Как сообщали «ФАКТЫ», приветствие «Слава Украине!» и «Героям Слава!», которое было закреплено в отмененном законе «О Строевом уставе ВСУ», будет отражено в ведомственном документе минобороны и останется официальным приветствием украинских военных. Впервые оно прозвучало на параде ко Дню Независимости в Киеве в 2018 году.

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