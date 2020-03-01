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В Турции задержаны журналисты российского пропагандистского агентства новостей

12:42 1 марта 2020 68
наручники
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полиция Турции задержала трех журналистов российского новостного агентства Sputnik, работающих в Анкаре, за публикацию пропагандистского характера. Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в противостояние между Турцией и режимом диктатора Башара Асада в Сирии.

По информации местного издания Sözcü, причиной задержания журналистов стала публикация на сайте агентства под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

О нападении поздно вечером 29 февраля в своем Телеграм-канале сообщила главный редактор агентства Маргарита Симоньян. Она написала, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

По ее информации, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. По словам Симоньян, злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги и скрылись до прибытия полиции. При нападении никто не пострадал.

По словам Симоньян, после нападения, сотрудники Sputnik в Анкаре не выходят на связь.

Справка: провинция Хатай, о которой шла речь в публикации, отошла к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последние дни февраля 2020 года обострилось противостояние между Турцией и Сирией — сирийские и турецкие военные обменялись массированными ударами. Россия, которая поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в очередной раз, направила к берегам Сирии два военных фрегата и десантный корабль. В свою очередь, Соединенные Штаты, поддерживающие президента Эрдогана, — авианосную ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, которая уже вошла в Средиземное море.

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В Турции задержаны журналисты российского пропагандистского агентства новостей

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