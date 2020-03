Россия направила в Средиземное море три военных корабля, а США — ударную авианосную группу

Мир

В связи с резким обострением ситуации в Сирии, где на днях сирийские и турецкие военные обменялись массированными ударами, Россия, поддерживающая Башара Асада, направила в Средиземное море два фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ.

Об этом стало известно из сообщений Bosphorus Naval News.

Two Kalibr capable frigates of Russian Black Fleet, Admiral Grigrovich 494 and Admiral Makarov 499 have passed through Istanbul this morning at 10.30 local time. pic.twitter.com/KjhYidkUZ2 — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) February 28, 2020

The Russian Black Sea Fleet Alligator class large landing ship Orsk is sailing southbound through Istanbul at this moment. Stand by for better photos. pic.twitter.com/ygrksYDs6m

— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) February 28, 2020

Как сообщает российский «Интерфакс», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» ранее неоднократно участвовали в российской операции у берегов Сирии.

В то же время, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) («Эйзенхауэр»), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море. Об этом сообщили британские новостные порталы.

По данным СМИ, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) («Сан Джасинто») и USS Vella Gulf (CG 72) («Велла Галф»), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) («Тракстан»), USS James Williams (DDG-95) («Джеймс Е. Уильямс») и USS Stout (DDG 55) («Стаут»). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, еще около 30 получили ранения. В ответ в ночь на 28 февраля турецкие войска нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

Как сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании Совбеза ООН в пятницу, 28 февраля, Турция официально пригрозила сирийскому правительству применением силы в связи с обострением ситуации в Идлибе. Турцию поддержала представитель США при ООН Нелли Крафт, которая призвала Россию немедленно прекратить военную операцию.

