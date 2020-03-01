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Спасителем людей, упавших в авто в Русановский канал в Киеве, оказался прокурор (видео)
Человеком, который спас людей из авто, съехавшего 1 марта в Русановский канал в Киеве, оказался прокурор. Об этом написал в Facebook известный журналист Владимир Бойко.
«29 февраля в 21:40 в столичном районе Русановка в канал упал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. Людей из автомобиля спас случайный прохожий, который бросился в ледяную воду. Спаситель отказался от помощи и не стал представляться, лишь сказал, что его зовут Казбек. Внесу ясность. На видео — прокурор отдела прокуратуры Киевской области Тедеев Казбек Елканович, кстати, родственник (кажется, троюродный брат) бывшего народного депутата и олимпийского чемпиона Эльбруса Тедеева», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», водитель упавшего автомобиля сообщил полицейским, что причиной аварии стала собака. Якобы животное выбежало на дорогу, после чего он потерял управление.
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