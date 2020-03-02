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Украина

Украину накроет мощная буря: когда и где это произойдет

8:40 2 марта 2020 328
ветер
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине снова ожидается усиление ветра до штормовых значений — подобное тому, что в конце февраля принесло немало неприятностей жителям южных областей. До конца суток 2 марта возможны порывы ветра до 25 метров в секунду, а в Карпатах до 30 м/с.

карта

По всей Украине объявлен «желтый» уровень опасности. Туристов в Карпатах предупредили, что в горных районах ожидаются сильные снегопады, а потому 2 марта высок риск схождения лавины.

В Одессе в течение дня 2 марта ждут сильный ветер с порывами 15−17 м/с. Международный аэропорт продолжает работать в обычном режиме, без изменений в графике. В Запорожье, Херсоне и Николаеве ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Спасатели напоминают, что во время усиления ветра благоразумнее укрыться в помещении, а на пути к укрытию держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Также важно заблаговременно убрать из-под деревьев припаркованные автомобили. Во время прошлого шторма в Одессе и Херсоне немало машин, оставленных на стихийных парковках, были повреждены и не подлежат ремонту.

При падении деревьев или веток, а также в случаях, когда пострадали люди, свидетелей просят звонить по телефонам: 101 и 103.

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже к 3 марта ветер стихнет и установится ясная теплая погода без осадков.

Фото ugorod.kr.ua

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