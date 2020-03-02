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Шоу-бизнес

Мама Насти Каменских рассказала, какими блюдами балует дочку и зятя

10:22 2 марта 2020 211
Настя Каменских с мамой
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

В неделю Масленицы звездные подруги Алла Кудлай и Лидия Каменских, рассказавшая ранее о взаимоотношениях с зятем Потапом, вместе приготовили блины и поделились своими эксклюзивными рецептами. Вот только блины — запрещенное блюдо в доме мамы Насти Каменских. Лидия, как и знаменитая дочь, придерживается здорового питания. Когда дети приезжают в гости, что бывает нечасто, готовит для них диетические блюда.

«Все заняты, работают, на гастролях. Вы же понимаете — шоу-бизнес. А по поводу блинов, так я их не ем, потому что от них можно поправиться. Вообще, это очень простое блюдо. Мой муж очень любит блины с мясной начинкой, я ему иногда делаю такими конвертиками», — поделилась Лидия Каменских в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Даже котлеты для Насти и Алексея она готовит исключительно без муки.

«Зять очень любит мои котлеты из кролика, я делаю без муки, только добавляю немножко лука. Например, они сегодня встали и им нужно взять с собой, потому что где-то ездят целый день. Также холодное я делаю, запеканку из творога они очень любят. Это полезно, и они это едят», — рассказала Лидия Каменских.

Ранее Потап рассказывал, какая Настя замечательная хозяйка, готовит ему котлеты в одном лишь фартуке на голое тело.

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