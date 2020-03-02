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Гончарук ответил по поводу своей отставки
Премьер-министр Алексей Гончарук на срочном брифинге прокомментировал муссируемые слухи о своей отставке. Глава правительства уверяет, что сам он заявления о сложении полномочий не писал.
«Я никаких заявлений на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал. Очевидно, на этой неделе будет еще много консультаций с президентом и Верховной Радой. По состоянию на сейчас я ничего больше комментировать не хочу», — заявил он.
Комментируя последний разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, Гончарук заявил, что в факте встречи не было ничего экстраординарного и достойного комментирования.
«Ничего особенного не было в разговоре. Мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит. Ничего из того, что стоило бы комментировать», — заявил премьер.
Что касается замены отдельных министров в правительстве, Гончарук признал, что команды ряда министерств например, Минздрава, нуждаются в усилении, но пока о замене министров речь не идет. «Говорить о смене министров моего правительства пока рано», — заявил руководитель правительства.
Напомним, после того, как на 4 марта было созвано внеочередное заседание Верховной Рады, появились слухи о том, что готовятся кадровые перестановки в Кабмине и, возможно, даже смена премьер-министра.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?