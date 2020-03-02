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Украинка отметила день рождения в карантине в Новых Санжарах и показала, как это было: забавные фото
Эвакуированная из Уханя в Новые Санжары украинка Ольга Новик необычно отметила свой день рождения. Поскольку она находится на карантине, все гости были в медицинских масках, хотя на их настроении это не отразилось. Фото Ольга запостила в Instagram.
«Не так я думала отпраздновать свой день рождения, ой не так! Спасибо огромное всем, кто поздравил!», — написала она в комментарии.
Именинница
Участницы торжества
Стоит отметить, ни один из «постояльцев» в Новых Санжарах так и не заболел, хотя одной из иностранок и понадобилась медицинская помощь.
Карантин в санатории закончится уже в четверг, 5 марта.
Напомним, в Ухане, который покинули украинцы, число инфицированных резко пошло на спад. Из-за нехватки больных уже закрыли первую больницу, которая была здесь спешно оборудована для инфицированных COVID-19.
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