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В Ухане закрыли первую больницу для зараженных коронавирусом — закончились пациенты
В то время, как коронавирус быстро распространяется по всему миру, затронув уже все континенты, кроме Антарктиды, в китайском городе Ухань, откуда «стартовала» эпидемия, число заболевших резко пошло на спад. Из-за нехватки больных уже закрыли первую больницу, которая была здесь спешно оборудована для инфицированных COVID-19. Как сообщает Reuters, из нее уже выписали последних 34 пациентов, вылечившихся от вирусной инфекции.
Это и еще 15 медицинских учреждений (в общей сложности на 12 тысяч мест) были срочно построены в Ухане для борьбы с распространением вируса.
В провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, 1 марта впервые с января было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования — 196.
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