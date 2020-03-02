Происшествия

В Украине провели масштабную спецоперацию: изъяты 2 тонны наркотиков и психотропов (фото)

Правоохранители прекратили деятельность межрегиональной группировки, которая занималась перевозкой, изготовлением и сбытом в особо крупных размерах наркотиков и психотропов. В эти же дни в порту Одессы задержали крупную партию кокаина.

Прокуратура города Киева сообщает, что в ходе спецоперации правоохранители ликвидировали в Чернигове мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых «дизайнерских наркотиков» и амфетамина. Также ликвидированы два интернет-магазина по продаже наркотиков.

Мощности лаборатории позволяли каждую неделю производить до 25 кг психотропных веществ. «Товар» продавался оптовым покупателям по 1 тыс. долларов США за килограмм. Торговцы затем реализовали психотропы мелким потребителям и получали 4 тыс. долларов за каждый килограмм.

Во время следственных действий изъято более 2 тонн наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. Их суммарная стоимость — 110 млн гривен.

Также изъято компьютерное оборудование, мобильная техника, банковские карты, три элитных автомобиля и доказательства преступной деятельности.

Задержано 7 человек, в числе которых и организатор преступного бизнеса.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили особняк, в котором выращивали элитные сорта конопли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter