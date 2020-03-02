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В Украине провели масштабную спецоперацию: изъяты 2 тонны наркотиков и психотропов (фото)
Правоохранители прекратили деятельность межрегиональной группировки, которая занималась перевозкой, изготовлением и сбытом в особо крупных размерах наркотиков и психотропов. В эти же дни в порту Одессы задержали крупную партию кокаина.
Прокуратура города Киева сообщает, что в ходе спецоперации правоохранители ликвидировали в Чернигове мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых «дизайнерских наркотиков» и амфетамина. Также ликвидированы два интернет-магазина по продаже наркотиков.
Мощности лаборатории позволяли каждую неделю производить до 25 кг психотропных веществ. «Товар» продавался оптовым покупателям по 1 тыс. долларов США за килограмм. Торговцы затем реализовали психотропы мелким потребителям и получали 4 тыс. долларов за каждый килограмм.
Во время следственных действий изъято более 2 тонн наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. Их суммарная стоимость — 110 млн гривен.
Также изъято компьютерное оборудование, мобильная техника, банковские карты, три элитных автомобиля и доказательства преступной деятельности.
Задержано 7 человек, в числе которых и организатор преступного бизнеса.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили особняк, в котором выращивали элитные сорта конопли.
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