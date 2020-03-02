Настроение — Кирилл Тимошенко: лицо зама Ермака стало мэмом

Украина

Журналисты подловили заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в забавном положении на пресс-конференции. На снимке, который сделала журналист Марина Шашкова замглавы ОП выглядит изрядно уставшим.

«Настроение: Кирилл Тимошенко», — написала Марина Шашкова.

Заместитель Андрея Ермака с юмором отнесся к публикации.

«Подловила, так подловила)))», — написал в комментарии к посту Кирилл Тимошенко.

«Когда думаешь, что делать с Кабмином», — пошутил журналист Юрий Смирнов, вспоминая слухи об отставке премьера Алексея Гончарука и части членов нынешнего правительства.

Пользователи предположили, что фото Кирилла Тимошенко смело можно использовать в переписках в качестве мэма.

Как известно, Кирилл Тимошенко занимает должность замглавы ОП с 21 мая 2019 года. Начинал карьеру в журналистике, работал на «Новом канале», «Интере» и «Украине». С 2014 года занялся политическим PR. Во время избирательной кампании Владимира Зеленского отвечал в штабе за медиа и креатив. В ОП с момента назначения отвечает за информационную политику.

В августе 2019 года влип в скандал вокруг фейкового увольнения тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана. Ряд авторитетных журналистов заявили, что информацию об уходе Богдана и даже фото его заявления им «слил» именно Кирилл Тимошенко. Сам Тимошенко сказал тогда, что скачал заявление из интернета. Впрочем, тогда Зе-команду заподозрили в попытке подрыва доверия к журналистам.

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