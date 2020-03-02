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Планируйте день правильно: гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
Понедельник, 9 марта, — удачный день для деловых встреч и покупок.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможно, вам удастся решить сложный вопрос, связанный с бюрократическими проволочками.
Телец
Хороший день для тех, кто ищет любовь. Вечером не рекомендуется отправляться в поездку.
Близнецы
В этот день не следует раздавать советы, попридержите свое мнение при себе.
Рак
Не напрашивайтесь в гости, в этот понедельник вы не совсем желанный гость.
Лев
Возможны опоздания, есть риск заблудиться даже в знакомой местности.
Дева
Не стоит ставить подписи на документах, о чем-то договариваться.
Весы
Вам предоставляется возможность сделать свою жизнь более красивой и комфортной.
Скорпион
День плохо подходит для подписания сделок и поисков новой работы и крупных.
Стрелец
Возможны нервные срывы, потеря жизненных сил и прочие неприятности.
Козерог
Козероги в этот день рискуют стать жертвой обмана, объектом манипуляций.
Водолей
Есть шанс устранить давний конфликт, поладить с новым начальством, помириться с партнером.
Рыбы
В этот день под запретом неуместные шутки и самостоятельный ремонт сложных электроприборов.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный гороскоп на март.
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