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Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

12:56 8 марта 2020 47
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 9 марта, — удачный день для деловых встреч и покупок.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно, вам удастся решить сложный вопрос, связанный с бюрократическими проволочками.

Телец

Хороший день для тех, кто ищет любовь. Вечером не рекомендуется отправляться в поездку.

Близнецы

В этот день не следует раздавать советы, попридержите свое мнение при себе.

Рак

Не напрашивайтесь в гости, в этот понедельник вы не совсем желанный гость.

Лев

Возможны опоздания, есть риск заблудиться даже в знакомой местности.

Дева

Не стоит ставить подписи на документах, о чем-то договариваться.

Весы

Вам предоставляется возможность сделать свою жизнь более красивой и комфортной.

Скорпион

День плохо подходит для подписания сделок и поисков новой работы и крупных.

Стрелец

Возможны нервные срывы, потеря жизненных сил и прочие неприятности.

Козерог

Козероги в этот день рискуют стать жертвой обмана, объектом манипуляций.

Водолей

Есть шанс устранить давний конфликт, поладить с новым начальством, помириться с партнером.

Рыбы

В этот день под запретом неуместные шутки и самостоятельный ремонт сложных электроприборов.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный гороскоп на март.

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