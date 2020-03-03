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"Просто быть новым недостаточно": в "Слуге народа" рассказали, каких обновлений ожидают в правительстве
Первый заместитель фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко, рассказавший ранее о работе над законом о децентрализации, считает, что при обновлении Кабмина в нем должны появиться не просто «новые лица», а люди с управленческим опытом в государственной власти или в бизнесе.
Такое пожелание он озвучил во время эфира программы «Свобода слова» на канале ICTV.
«О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса», — сказал Корниенко.
По его словам, в партии существует внутренняя система социальных лифтов для новых кадров.
«У нас уже есть внутренняя система социальных лифтов. Мы видели очень удачное назначение Дениса Шмыгаля, который был руководителем ОГА. Потом мы его назначили вице-премьер-министром по вопросам развития территорий. Он показал за короткий срок качественно новый подход к работе в этом направлении. Это простой пример, как новое лицо, новый человек в политике показал себя за короткий срок», — заявил Корниенко.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский предлагает рассмотреть на внеочередном заседании шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной. Также будут говорить о ратификации «важного для Украины» договора и введении нового принципа декларирования.
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