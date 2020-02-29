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Украина

Одна из самых успешных реформ: в Кабмине назвали количество сторонников децентрализации

1:56 29 февраля 2020 15
Децентрализация
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Децентрализацию, которая является ключом к развитию украинских городов, поддерживают более 70% граждан страны.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Денис Шмигаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

«Сегодня реформа децентрализации является одной из самых успешных. По последним исследованиям почти 70% людей одобряют и считают так», — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что первый этап административно-территориальной реформы завершится выборами этой осенью.

«Мы начали первую большую дискуссию завершения первого этапа децентрализации. На самом деле, это первый этап административно-территориальной реформы, который завершится выборами этой осенью. Еще один шаг — это внесение изменений в Конституцию, чтобы привести в порядок то административно-территориальное устройство, который мы получим после выборов в сформированы местные общины», — отметил вице-премьер.

Также он сообщил, что согласно перспективным планам в Украине должно быть создано ориентировочно 1400 громад, и почти 1000 — уже созданы.

Напомним, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать из Рады свой законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и направить его на доработку. После этого на сайте Рады появился текст законопроекта Кабмина № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины».

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