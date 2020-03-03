Украина

Важные законы и отчеты: Стефанчук рассказал, зачем Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, которое созывается по просьбе президента Владимира Зеленского, планируется обсудить ряд законодательных инициатив, а также заслушать отчет правоохранительных органов и Кабинета министров.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Громадське.

По его словам, глава государства предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной: «Это размещение иностранных войск в Украине, это вопрос учений, это разграничение внутренних вопросов, связанных с главным штабом и министерством обороны».

Будут говорить также о ратификации «важного для Украины» договора и введении нового принципа декларирования.

Двумя основными вопросами Стефанчук назвал отчеты от правительства и правоохранительных органов.

«Вопросы, связанные с тем, чтобы все же дать оценку, куда мы идем, куда идет правительство, и послушать правоохранительные органы. И мы уже выстроили регламент, по которому будет это прослушивание», — уточнил он.

Также Стефанчук добавил, что глава государства будет присутствовать на этом заседании.

Напомним, что по информации издания Украинская правда, накануне внеочередного заседания во вторник в 19:00 состоится заседание фракции «Слуга народа». На нее также придет Зеленский. Заседание должно состояться в здании парламента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одним из предполагаемых вопросов на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады может стать отставка министра обороны Андрея Загороднюка, на место которого окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов.

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