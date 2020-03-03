Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943

Мир

Новый коронавирус, из-за которого немецкие топ-чиновники перестали подавать друг другу руки, стал причиной смерти в Китае 31 человека в течение суток. При этом общее число жертв заболевания составило 2943, и количество инфицированных коронавирусом в Поднебесной достигло более 80,1 тысяч.

Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также сообщается, что за сутки почти 2,8 тысяч человек выписаны из больниц, а всего выздоровели более 47,2 тыс. людей.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 — в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114. В понедельник из местных медучреждений были выписаны более 2,4 тыс. человек.

Также огромно число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея — там оно достигло 4812. Об этом сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны сегодня вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели, на 23 марта.

Также по причине коронавируса бьют тревогу и в Великобритании: премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал высокой вероятность более широкого распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник.

«Высока вероятность того, что коронавирус распространится более широко в ближайшие дни и недели, и именно поэтому мы делаем все возможные приготовления. Мы согласовали план, детали которого я представлю сегодня, так что даже если вирус распространится, мы будем готовы сделать все необходимые шаги, чтобы ограничить его распространение и защитить тех, кто в этом больше всего нуждается», — приводятся слова премьера в опубликованном его канцелярией заявлении.

В Великобритании к настоящему моменту отмечены 40 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Большинство из них (37) приходится на Англию, где также подтверждены как минимум четыре случая передачи вируса на территории страны. Еще по одному случаю зафиксированы в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Еще более удручающей выглядит статистика с распространением коронавируса во всем мире: число его жертв достигло 3125, количество инициированных достигло 90 927 при 48 137 выздоровевших. Такие данные приводятся на сайте wordometer.

Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус стал причиной того, что Олимпийские игры, которые должны пройти в 2020 году в Токио, находятся под серьезной угрозой. Впервые в истории крупнейшие спортивные соревнования четырехлетия могут пройти без зрителей.

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