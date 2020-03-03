Без рук! Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса (видео)

Мир

Стремительное распространение коронавируса в мире стало причиной небольшого инцидента, который произошел на заседании правительства Германии в Берлине.

О забавном случае рассказывает медиакомпания Deutsche Welle.

Так, в понедельник министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не пожал руку канцлера страны Ангелы Меркель.

Как оказалось, поведение главы МИДа страны было связано с с мерами предосторожности в свете ситуации с новым коронавирусом.

Как видно из опубликованного ролика, Меркель подошла к сидящему министру и протянула ему руку, однако тот жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Меркель с пониманием отнеслась к позиции Зеехофера: улыбнувшись, она продемонстрировала главе МВД обе ладони и села недалеко от него.

«Это было правильным решением», — приводит издание комментарий Меркель относительно поступка Зеехофера.

В то же время журналисты напоминают, что в ФРГ, в отличие от соседней Франции, официальных рекомендаций о запрете рукопожатий нет. Тем не менее, число заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло 150 человек. Больше всего заразившихся — 86 — в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Случаи зафиксированы в 10 землях страны из 16. Погибших нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае страшный вирус пошел на спад: дошло до того, что в Ухане закрыли первую больницу для зараженных коронавирусом — закончились пациенты. Поэтому остается надеяться, что с пневмонией нового типа будет покончено и в Старом Свете.

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