"Отстаивал честь села": Олегу Виннику выбили два зуба

Шоу-бизнес

Известный украинский певец Олег Винник, перепевший недавно с Александром Пономаревым хит «Я люблю тільки тебе», оказывается, не всегда был «душкой», «лапочкой» и любимчиком женщин.

Более того: во времена «бурной молодости» он неоднократно дрался со сверстниками и даже в одной из драк потерял зубы.

О необычном инциденте артист рассказал журналу «Отдохни».

«В юности мы с пацанами ездили из нашей деревни в другую деревню знакомиться с девушками. Это, как правило, заканчивалось дракой. И если к нам кто-то в деревню приезжал и знакомился с нашими девушками, нужно было отстоять честь села. Я потерял в 14 лет два зуба именно в такой драке. Меня потом откачивали даже», — рассказал певец.

Впрочем, звезда считает, что это «нормально», ведь «нет таких парней, которые бы хоть раз не дрались».

Также в откровенной беседе с журналистами Винник рассказал, легко ли ему прощать, открыто выражать свои чувства, делиться собой в соцсетях, а также о роли соцсетей в его успехе.

«Иногда мне кажется, что жизнь в соцсетях — вся напоказ, она цинична, жестока и эгоистична. Все эти миллионы фоток из отпуска, хайп ради хайпа… Хотя я даже с пониманием отношусь к тому, что люди ретушируют фотографии, удлиняют ноги, хотят быть лучше, чем на самом деле… Некоторым это приносит успех. Я же делюсь с моими подписчиками в основном новостями о творчестве. Но не преувеличиваю роль соцсетей в моем успехе», — отметил Олег.

На вопрос, нужно ли быть любимым для того, чтобы чувствовать себя счастливым, артист ответил лаконично: «Главное — не быть любимым, а любить. Если ты любишь искренне, не эгоистично, это всегда будет взаимно».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Олег Винник вместе с Михаилом Поплавским впечатлили зрителей размахом премии «Українська пісня року».

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