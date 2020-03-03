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Стали результаты результаты анализа Папа Римского на коронавирус (видео)

9:59 3 марта 2020 135
Папа Римский с носовым платком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Стали известны результаты анализа Папы Римского Франциска, которому пришлось ранее отказаться пот проведения мессы в Риме из-за болезни. Это вызвало слухи о том, что 83-летний понтифик мог заразиться коронавирусом, вспышка которого зарегистрирована на севере Италии. Однако, как сообщает итальянская газета Il Messaggero, подозрения на коронавирус не подтвердились. Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни отказался от комментариев.

1 марта Франциск вышел к верующим на традиционную всеобщую воскресную аудиенцию на площади Святого Петра. Папа Римский был вынужден несколько раз прервать свою проповедь из-за кашля.

Между тем число умерших от коронавируса в стране уже возросло до 52 человек. Днем ранее количество жертв составляло 34. Сообщалось, что первый случай заражения COVID-19 был зарегистрирован в Риме. Общее число инфицированных в Италии уже перевалило за отметку 2000.


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