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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Риме
В то время, как в «эпицентре» коронавируса, китайском городе Ухань, число заболевших уменьшается, COVID-19 продолжает быстро распространяться по миру.
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Риме. Агентство ANSA сообщает, что в итальянской столице инфицирован полицейский. В Италии вирус унес жизни в общей сложности уже 34 человек. Всего в стране инфицированы были уже около 1600 человек. Большинство заболевших зарегистрировано в областях Венето и Ломбардия. Однако единичные случаи заражения зарегистрированы уже по всей стране — в том числе на острове Сицилия.
Между тем вирус уже нанес серьезный удар по туристической отрасли страны. Из-за вспышки коронавируса туристы массово отменяют бронирование в отелях Рима. Так, на март отменены до 90% бронирований.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что иностранные туристы могут без опасений приезжать, поскольку коронавирус распространен в «очень ограниченной части страны — 0,2% территории Венето и 0,5% территории Ломбардии».
Между тем стало также известно о первом случае заражения коронавирусом в столице Германии Берлине. Таким образом общее число случаев заболевания в этой стране достигло 150 человек.
«ФАКТЫ» писали, что в Чехии и Доминикане обнаружили коронавирус у прибывших из Италии людей.
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