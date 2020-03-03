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Происшествия

На Киевщине при странных обстоятельствах пропали рыбаки: детали ЧП (фото, видео)

10:05 3 марта 2020 51
рыбацкая лодка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Киевом вторые сутки ищут рыбаков, пропавших при загадочных обстоятельствах на Киевском море. Мужчины 59 и 56 лет из села Страхолесье Киевской области вышли порыбачить еще 28 февраля. Моторная лодка взяла курс в направлении Черниговской области.

днепр

Вскоре мужчины сообщили по телефону родным, что в лодке сломался двигатель, а потому заночевать планируется на базе в Козелецком районе Черниговской области. Последний раз рыбаки вышли на связь ночью 29 февраля. Один из мужчин отправил SMS, что помощь не нужна.

рыбаки

Не сумев связаться с родными, семьи рыбаков обратились к спасателям.

вертолет

В течение 1 марта пропавших сельчан искали полицейские и отряды ГСЧС. Знакомые рыбаков воспользовались лодками и попытались отследить предполагаемый маршрут пропавших. Попытка не принесла результата.

лодка

С утра 2 марта акваторию Киевского моря и окрестностей обследовал спасательный вертолет. Вызван отряд водолазов из Вышгорода, а полиция Иванковского района патрулирует береговую зону, куда могли причалить рыбаки.

Напомним, ранее в Харьковской области жертвами несчастного случая стали рыбаки, вышедшие порыбачить на тонкий лед. А в селе в Запорожской области провалились под лед дети, оставленные без присмотра.

Фото KyivOperativ/Facebook, dsns.gov.ua, npu.gov.ua

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