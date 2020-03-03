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Им даже оккупанты не доверяют: стало известно о судьбе предателей Украины из Крыма
Многие военнослужащие ВСУ (ВМС), которые предали Украину в 2014 году, теперь вынуждены покинуть оккупированный Крым. Об этом сообщается в материале УНИАН.
Собеседники агентства рассказывают, что некоторые предатели переехали в удаленные регионы РФ из-за надбавок, которые выплачиваются там. Но есть и другая причина для бегства предателей с полуострова, так как к бывшим украинским военнослужащим относятся словно к второму сорту. Нередко к ним обращаются: «Иди сюда, военный недоделанный. Мы из тебя русского делать будем!». При этом офицера могут отправить на уборку территории под командованием рядового.
«Их не уважали. Приказов офицера просто не слушались, и многие согласились уехать из Крыма туда, где об их прошлом никто не знает. Остались те, кто был на слуху, присягал в телеэфирах», — говорит бывший помощник командира корвета «Тернополя» Алексей Кирилов.
По словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, многие предатели вынуждены уволиться, и максимально возможный вариант для них — работа охранниками. Это касается и бывших офицеров СБУ, которым оккупанты тоже не доверяют и стараются их побыстрее уволить.
Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему сейчас Крым ближе к Украине, чем в начале 2014 года.
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