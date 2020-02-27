24.35 / 24.60 26.40 / 26.75
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Санкции и отсутствие работы: в Крыму рассказали правду о жизни в оккупации (видео)

8:02 27 февраля 2020 297
Крым
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Оккупированный Крым, который интересует Россию, в первую очередь, как военная база, после аннексии все больше приходит в упадок. Как бы не рапортовали росСМИ об успехах, открытии Керченского моста, запуске на полуостров полупустых поездов, жители полуострова знают правду.

Санкции бьют по экономике и отражаются на простых людях. Работы практически нет. Туризм не развит, а в связи с проблемами с водой постоянно терпит убытки. При этом цены на полуострове в разы выше, чем за подобные услуги в Турции, а сервис гораздо хуже.

Видео с рассказом молодого крымчанина в Facebook опубликовал Штефан (Штирлиц).


Как сообщали «ФАКТЫ», в Кремле вопросы Крыма не хотят обсуждать с Украиной ни при каких обстоятельствах. По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, конституционная реформа в России, которую затевает Владимир Путин, преследует целью окончательно закрыть тему о принадлежности Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

люди

Источник эпидемии коронавируса мог быть не в Китае: сделано важное заявление

Крым

Санкции и отсутствие работы: в Крыму рассказали правду о жизни в оккупации (видео)

Коронавирус

Украинка впервые заразилась коронавирусом: тревожная новость поступила из Италии

Андрей Сенченко

Сегодня Крым ближе к Украине, чем был в начале 2014 года, — Андрей Сенченко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер