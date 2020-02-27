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Санкции и отсутствие работы: в Крыму рассказали правду о жизни в оккупации (видео)
Оккупированный Крым, который интересует Россию, в первую очередь, как военная база, после аннексии все больше приходит в упадок. Как бы не рапортовали росСМИ об успехах, открытии Керченского моста, запуске на полуостров полупустых поездов, жители полуострова знают правду.
Санкции бьют по экономике и отражаются на простых людях. Работы практически нет. Туризм не развит, а в связи с проблемами с водой постоянно терпит убытки. При этом цены на полуострове в разы выше, чем за подобные услуги в Турции, а сервис гораздо хуже.
Видео с рассказом молодого крымчанина в Facebook опубликовал Штефан (Штирлиц).
Как сообщали «ФАКТЫ», в Кремле вопросы Крыма не хотят обсуждать с Украиной ни при каких обстоятельствах. По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, конституционная реформа в России, которую затевает Владимир Путин, преследует целью окончательно закрыть тему о принадлежности Крыма.
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