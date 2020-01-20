24.13 / 24.40 26.67 / 27.09
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

13:44 20 января 2020 1965
Кончаловский с семьей
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский режиссер Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая испытали настоящий ужас в воскресенье, 19 января (на праздник Крещения Господня). Они потеряли сына и искали его несколько часов — с полицией.

К сыну, Петру Михалкову, отец и мать относятся особенно трепетно после того, как их дочь Мария пострадала в ДТП. Исчезновение 16-летнего отпрыска стало для них шоком.

Как пишет канал Baza, Петя Михалков вечером ушел гулять с приятелями. Дома о нем вспомнили уже 3:45 утра. Пети в доме не нашли, его телефон был отключен, Кончаловский сразу же заявил в полицию.

До рассвета правоохранители и родственники искали Петю, а нашелся он сам — вышел утром на улицу из гостевого домика, расположенного на участке. Оказалось, Михалков хорошо погулял с друзьями и, чтобы избежать выговора родителей, пошел отсыпаться в гостевой домик.

Напомним, ранее Андрей Кончаловский рассказал о том, что цель его жизни — выздоровление дочери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер