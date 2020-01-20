Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Шоу-бизнес

Российский режиссер Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая испытали настоящий ужас в воскресенье, 19 января (на праздник Крещения Господня). Они потеряли сына и искали его несколько часов — с полицией.

К сыну, Петру Михалкову, отец и мать относятся особенно трепетно после того, как их дочь Мария пострадала в ДТП. Исчезновение 16-летнего отпрыска стало для них шоком.

Как пишет канал Baza, Петя Михалков вечером ушел гулять с приятелями. Дома о нем вспомнили уже 3:45 утра. Пети в доме не нашли, его телефон был отключен, Кончаловский сразу же заявил в полицию.

До рассвета правоохранители и родственники искали Петю, а нашелся он сам — вышел утром на улицу из гостевого домика, расположенного на участке. Оказалось, Михалков хорошо погулял с друзьями и, чтобы избежать выговора родителей, пошел отсыпаться в гостевой домик.

Напомним, ранее Андрей Кончаловский рассказал о том, что цель его жизни — выздоровление дочери.

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