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В США озвучили жесткое условие снятия санкций с России
Американские санкции против РФ, введенные в связи с аннексией Крыма, будут действовать пока Рссия не уйдет с полуострова. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
На брифинге Гилмор упомянул об очередной, шестой, годовщине аннексии Крыма Россией, а также поделился, какой будет ответная политика США.
«Что касается политики США, то мы оставим в силе санкции, введенные из-за Крыма. А также продолжают действовать отдельные санкции, введенные из-за событий в восточной Украине. И мы провозглашаем, что никогда не откажемся от санкций из-за Крыма, пока они (Россия) не уйдут из Крыма. Мы собираемся сохранить наши санкции, наложенные из-за восточной Украины. Это важные шаги, мы принимаем такие дипломатические меры, чтобы отстоять то, что правильно», — объяснил Гилмор.
США продолжают настаивать, что Россия нарушила Хельсинские соглашения 1975 года, когда вторглась в восточную Украину и аннексировала Крым.
«Я хотел бы отметить ужасную ситуацию в Крыму. Поступают сообщения, что коренное население — крымские татары — подвергаются жесткому прессингу: их арестовывают, сажают в тюрьмы, есть сообщения о пытках. Независимые СМИ в Крыму блокируются. Все это нарушение принципов Хельсинкских соглашений, которые ОБСЕ намерена отстаивать», — добавил Гилмор.
Напомним, в оккупированном Крыму признали, что санкции США работают и больно бьют по экономике региона. Санкции были введены в марте 2014 года и ежегодно продлеваются.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?