Украина

На заседание фракции «Слуга народа» пригласили Рябошапку и Сытника: что об этом известно

Во вторник, 3 марта, состоится заседание фракции Верховной Рады «Слуга народа», на которое пригласили директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку. На днях нардеп, исключенная из «Слуги народа», рассказала о финансовых взаимоотношениях внутри партии. О заседании фракции сообщает РБК-Украина.

«Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы», — сказал глава комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Он также утверждает, что на заседании фракции ожидают президента Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко озвучил требования к новым членам правительства.

Фото: delo.ua

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