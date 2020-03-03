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На заседание фракции «Слуга народа» пригласили Рябошапку и Сытника: что об этом известно
Во вторник, 3 марта, состоится заседание фракции Верховной Рады «Слуга народа», на которое пригласили директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку. На днях нардеп, исключенная из «Слуги народа», рассказала о финансовых взаимоотношениях внутри партии. О заседании фракции сообщает РБК-Украина.
«Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы», — сказал глава комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.
Он также утверждает, что на заседании фракции ожидают президента Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.
Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко озвучил требования к новым членам правительства.
Фото: delo.ua
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