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День ангела Ярослава: поздравления и открытки
В среду, 4 марта, День ангела отмечают Ярославы.
«ФАКТЫ» сделали для именинников подборку поздравлений и открыток.
Поздравляем Ярослава!
Силе жизни твоей — слава!
В день светлейших именин
Пожелать тебе хотим:
Будь везучим и счастливым
И всегда всеми любимым!
Ангел пусть тебя хранит
От невзгод и от обид!
***
К многочисленным проблемам
Он решение найдет,
Все решит и все разрулит,
За собой всех поведет,
Ярослав наш — явный лидер,
Ставим мы его в пример,
Он силен, красив и виден,
И галантный кавалер.
Пожелаем Ярославу
Сил и счастья, и побед,
Пусть идет к мечтам и целям
Без препятствий и без бед!
***
Ярослав, поздравляю тебя! Желаю, много сил, энергии, стремлений и желаний. Пусть надежным будет плечо друга, открытым сердце любимых, великолепным настроение и полным кошелек! Достатка, впечатлений и множество потрясающих открытий!
***
Поздравить рады Ярослава!
Спокойной трезвостью ума
Умеет он обдумать здраво
Все очень сложные дела.
Уравновешен и размерен.
Легко организует всех.
Все эти качества в работе
Пусть принесут тебе успех!
В спокойной теплой атмосфере
Хотим тебе мы пожелать,
Своею мудростью от Бога
Своей вершины достигать.
***
Ярослав, с любовью поздравляю!
Пусть на сердце счастье расцветет,
И здоровья крепкого желаю
И во всем пускай тебе везет.
На фронтах рабочих, личных
Я тебе желаю лишь побед.
Развлечений ярких и отличных,
Ну, и жить, конечно, много лет.
Отметим, что 4 марта День ангела и у Николаев. Поздравления для них можно найти здесь.
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