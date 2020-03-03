День ангела Ярослава: поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 4 марта, День ангела отмечают Ярославы.

«ФАКТЫ» сделали для именинников подборку поздравлений и открыток.

Поздравляем Ярослава!

Силе жизни твоей — слава!

В день светлейших именин

Пожелать тебе хотим:

Будь везучим и счастливым

И всегда всеми любимым!

Ангел пусть тебя хранит

От невзгод и от обид!

***

К многочисленным проблемам

Он решение найдет,

Все решит и все разрулит,

За собой всех поведет,

Ярослав наш — явный лидер,

Ставим мы его в пример,

Он силен, красив и виден,

И галантный кавалер.

Пожелаем Ярославу

Сил и счастья, и побед,

Пусть идет к мечтам и целям

Без препятствий и без бед!

***

Ярослав, поздравляю тебя! Желаю, много сил, энергии, стремлений и желаний. Пусть надежным будет плечо друга, открытым сердце любимых, великолепным настроение и полным кошелек! Достатка, впечатлений и множество потрясающих открытий!

***

Поздравить рады Ярослава!

Спокойной трезвостью ума

Умеет он обдумать здраво

Все очень сложные дела.

Уравновешен и размерен.

Легко организует всех.

Все эти качества в работе

Пусть принесут тебе успех!

В спокойной теплой атмосфере

Хотим тебе мы пожелать,

Своею мудростью от Бога

Своей вершины достигать.

***

Ярослав, с любовью поздравляю!

Пусть на сердце счастье расцветет,

И здоровья крепкого желаю

И во всем пускай тебе везет.

На фронтах рабочих, личных

Я тебе желаю лишь побед.

Развлечений ярких и отличных,

Ну, и жить, конечно, много лет.

Отметим, что 4 марта День ангела и у Николаев. Поздравления для них можно найти здесь.

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