Общество и люди

День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки

6 марта свой День ангела отмечают Елизаветы, Лизы.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинниц.

Поздравляю тебя, Лиза,

В этот праздник от души.

Ангел пусть ведет по жизни,

Шепчет пусть совет в тиши.

Окрыляет пусть надежда,

В сердце пусть любовь живет,

Пусть успех тебя, красотка,

В жизни непростой найдет.

Красота пусть расцветает,

И улыбка озаряет,

А любимый пусть капризы

Непременно выполняет.



***

Тебе я желаю удачи,

Лишь верных друзей и подруг,

Легко чтоб решались задачи,

Любили тебя все вокруг.

Пусть будет всегда настроение,

Не будет печалей, обид.

А в нужный момент пусть везение

Придет и всех вдруг удивит.

Желаю от чистого сердца

Тебе я приятных сюрпризов,

Пусть счастья откроется дверца.

И с праздником, милая Лиза!



***

Прекрасна, словно королева,

Горда, стройна и весела,

Желаем мы, Елизавета,

Чтоб ты, как розочка, цвела!

Тебе желаем, Лиза, счастья

И впечатлений через край,

А на невзгоды и волненья

Внимания не обращай.

***

Елизавета, милое создание,

Ты образец добра и красоты.

Желаю счастья много и внимания,

И исполнения планов и мечты.

Успешной будь, Елизавета-ангел,

Хранима Ангелом и Господом в пути.

Пусть окружает только понимание,

Легко по жизни, весело идти!

***

Дорогая Лизонька, поздравлю тебя, солнце. Желаю ярких моментов жизни и незабываемых впечатлений, потрясающих идей и невероятных историй, весёлых приключений и счастливых эмоций, чудесного настроения и несомненной удачи.

Отметим, что в этот же день именины у Ирины. Если у вас есть близкий человек с таким именем, отправьте открытку.

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