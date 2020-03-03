- 14:26 «Умерла три месяца назад»: в России снова «похоронили» Анастасию Заворотнюк
- 14:10 «Вопрос не ко мне»: Зеленский высказался о возможной отставке Рябошапки
- 14:06 Оказался автовором: появились детали задержания неадекватного водителя в Борисполе
- 13:55 Красавица-саблистка Харлан первой из украинок стала прототипом куклы Барби
- 13:35 В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого
- 13:30 День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки
- 13:29 Из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия: сделано важное заявление
- 13:04 Мифы об инвестициях на фондовом рынке Украины
- 13:03 Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды
- 12:54 СБУ занялась бывшим пленником, оказавшимся пособником боевиков «ДНР»
- 12:53 В Кропивницком женщина родила четверню: счастливый отец раскрыл подробности
- 12:47 Звезду российского шансона не пустили в Украину
День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки
6 марта свой День ангела отмечают Елизаветы, Лизы.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинниц.
Поздравляю тебя, Лиза,
В этот праздник от души.
Ангел пусть ведет по жизни,
Шепчет пусть совет в тиши.
Окрыляет пусть надежда,
В сердце пусть любовь живет,
Пусть успех тебя, красотка,
В жизни непростой найдет.
Красота пусть расцветает,
И улыбка озаряет,
А любимый пусть капризы
Непременно выполняет.
***
Тебе я желаю удачи,
Лишь верных друзей и подруг,
Легко чтоб решались задачи,
Любили тебя все вокруг.
Пусть будет всегда настроение,
Не будет печалей, обид.
А в нужный момент пусть везение
Придет и всех вдруг удивит.
Желаю от чистого сердца
Тебе я приятных сюрпризов,
Пусть счастья откроется дверца.
И с праздником, милая Лиза!
***
Прекрасна, словно королева,
Горда, стройна и весела,
Желаем мы, Елизавета,
Чтоб ты, как розочка, цвела!
Тебе желаем, Лиза, счастья
И впечатлений через край,
А на невзгоды и волненья
Внимания не обращай.
***
Елизавета, милое создание,
Ты образец добра и красоты.
Желаю счастья много и внимания,
И исполнения планов и мечты.
Успешной будь, Елизавета-ангел,
Хранима Ангелом и Господом в пути.
Пусть окружает только понимание,
Легко по жизни, весело идти!
***
Дорогая Лизонька, поздравлю тебя, солнце. Желаю ярких моментов жизни и незабываемых впечатлений, потрясающих идей и невероятных историй, весёлых приключений и счастливых эмоций, чудесного настроения и несомненной удачи.
Отметим, что в этот же день именины у Ирины. Если у вас есть близкий человек с таким именем, отправьте открытку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...