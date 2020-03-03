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Общество и люди

День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки

13:30 5 марта 2020 91
День ангела Елизаветы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

6 марта свой День ангела отмечают Елизаветы, Лизы.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для именинниц.

День ангела Елизаветы

Ліза

Поздравляю тебя, Лиза,
В этот праздник от души.
Ангел пусть ведет по жизни,
Шепчет пусть совет в тиши.

Окрыляет пусть надежда,
В сердце пусть любовь живет,
Пусть успех тебя, красотка,
В жизни непростой найдет.

Красота пусть расцветает,
И улыбка озаряет,
А любимый пусть капризы
Непременно выполняет.

День ангела Елизаветы
***
Тебе я желаю удачи,
Лишь верных друзей и подруг,
Легко чтоб решались задачи,
Любили тебя все вокруг.

Пусть будет всегда настроение,
Не будет печалей, обид.
А в нужный момент пусть везение
Придет и всех вдруг удивит.

Желаю от чистого сердца
Тебе я приятных сюрпризов,
Пусть счастья откроется дверца.
И с праздником, милая Лиза!

День ангела Елизаветы
***
Прекрасна, словно королева,
Горда, стройна и весела,
Желаем мы, Елизавета,
Чтоб ты, как розочка, цвела!

Тебе желаем, Лиза, счастья
И впечатлений через край,
А на невзгоды и волненья
Внимания не обращай.

День ангела Елизаветы

***
Елизавета, милое создание,
Ты образец добра и красоты.
Желаю счастья много и внимания,
И исполнения планов и мечты.

Успешной будь, Елизавета-ангел,
Хранима Ангелом и Господом в пути.
Пусть окружает только понимание,
Легко по жизни, весело идти!

День ангела Елизаветы

***
Дорогая Лизонька, поздравлю тебя, солнце. Желаю ярких моментов жизни и незабываемых впечатлений, потрясающих идей и невероятных историй, весёлых приключений и счастливых эмоций, чудесного настроения и несомненной удачи.

Отметим, что в этот же день именины у Ирины. Если у вас есть близкий человек с таким именем, отправьте открытку.

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