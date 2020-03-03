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Держала в тесном помещении и не кормила: в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак (фото)
Во вторник, 3 марта, у жительницы Сум полицейские изъяли пять собак, над которыми издевалась хозяйка. Она держала их в тесном помещении, без выгула и надлежащего питания. В Луцке волонтеры спасли собаку, в которую стреляли неизвестные.
Как сообщили в Сумском областном главке полиции, одну собаку передали в центр оказания помощи животным, остальные четыре — находятся под опекой волонтеров.
Сама женщина заявила полицейским, что животные привыкли к таким условиям. По ее словам, в последний раз она заходила к ним в прошлую субботу.
Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2351, которым устанавливается наказание за жестокое обращение с животными. В частности, документом запрещается бить, убивать, травить или калечить бездомных и домашних животных. Также запрещается попрошайничество с животными. Теперь нельзя дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинять им боль или страдание и дрессировать способом, наносящим вред здоровью и общему состоянию.
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