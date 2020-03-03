Ани Лорак сверкнула пышной грудью в новом клипе (видео)

Шоу-бизнес

Гастролирующая в России певица Ани Лорак, заинтриговавшая ранее сеть колечком на безымянном пальце, выпустила новый клип — работу «Я бы летала». С режиссером артистка экспериментировать не стала, продолжила работать с клипмейкером Аланом Бадоевым. Видео опубликовано на канале певицы в YouTube.

В песне Ани Лорак поет о любви, признается, что встретила «того самого». 41-летняя звезда показала свою отличную форму — стройную фигуру, спортивный пресс и впечатлила пышной грудью.

Поклонники артистки неоднозначно оценили новую работу. Одни выражают восторг и осыпают Каролину комплиментами клип и внешность артистки, другие обсуждают пышный бюст певицы. И даже предполагают, что она могла увеличить грудь.

«Кто-то, кроме огромной груди Лорак еще видит что-то интересное в этом клипе», «Она что, опять грудь увеличила?», «Заводит», «Мы потеряли ту Лорак которая пела реально душевные, мощные песни… и ту, у которой были клипы нереально бомбезные… жаль… но всё же надежда есть», «Раньше хоть песни у нее со смыслом были, а теперь дешевая деревенщина. Чем старше, тем пошлее. Пропаганда проститутских отношений. Этот шоубиз напоминает секту папуасов», «Люблю Ани Лорак, но клипы почти все одинаковые…», «Очень холодная Каролина, видно, что из тех людей, кто не умеет любить… А позволяет себя любить… И движения как у робота», — пишут в комментариях в Instagram.



Ранее свой провокационный клип «Новый Рим» представила Светлана Лобода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter