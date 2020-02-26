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Шоу-бизнес

Светлана Лобода в образе зомби шокировала новым клипом (видео)

11:25 26 февраля 2020 29
Светлана Лобода
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Эпатажная певица Светлана Лобода, опубликовавшая ранее забавный коллаж с Ксенией Собчак и Тиллем Линдеманном, выпустила новый провокационный клип «Новый Рим». В шокирующем видео артистка появляется в образе монстра, который постепенно превращается в звезду диско. В клипе она демонстрирует странные танцы, убегает от зомби на летающей тарелке.

Режиссером клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Поклонники неоднозначно восприняли «Новый Рим». Одни восхищаются смелостью и креативностью, другие откровенно хейтят.

Ранее Светлана Лобода побывала на премьере фильма «Лед» в Москве, где из-за пожара эвакуировали всех зрителей, в том числе и Аллу Пугачеву.

Фото https://www.instagram.com/lobodaofficial

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