Будет свадьба? Ани Лорак засветила колечко на безымянном пальце (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Ани Лорак, заинтриговавшая ранее поклонников фото в платье невесты, проводит время со своим бойфрендом, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом в Калифорнии. 41-летняя Каролина опубликовала новый снимок, на котором она прогуливается по улице. Она одета в джинсы и толстовку, волосы спрятала под кепкой. На фото певица счастливо улыбается.

Внимательные поклонники заметили на безымянном пальце Ани Лорак колечко и предположили, что это — подарок Егора. Возможно, он уже сделал предложение певице.

На своей странице в Instagram Егор не устает публично признаваться в любви певице. Он опубликовал кадр, на котором видны только их ноги и коротко подписал «Love». Также он оставил трогательный пост: «Я всегда буду любить тебя».

Ранее Ани Лорак дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала об отношениях с Егором Глебом. Пара больше не скрывает отношения.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певицу Ольгу Бузову заподозрили в тайном замужестве. В одном из видео она назвала своего бойфренда Давида Манукяна мужем.

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