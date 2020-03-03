Украина

Узник Кремля рассказал, как над ним издеваются в российской тюрьме (видео)

Незаконно осужденный участник «Автомайдана» Владимир Якименко, задержанный на админгранице с аннексированным Крымом, который отбывает наказание в колонии в Саратовской области, рассказал о пытках и психологическом давлении на него в российской тюрьме.

Видео в Facebook опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Пленный рассказал, как работники исправительного учреждения издеваются над заключенными, бьют по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре, заставляют раздеваться догола, затем проводят досмотр вещей. Якименко повредил ключицу. Она у него постоянно болит, но помощи узник не получает. Несмотря на боли, его заставляют работать вместе со всеми.

Денисова обратилась к представителям международных правозащитных организаций Edi Rama Michelle Bachelet Council of Europe Commissioner for Human Rights и украинским дипломатам с просьбой посетить Якименко в колонии, чтобы он чувствовал поддержку и внимание.

Напомним, Владимир Якименко был задержан на админгранице с аннексированным Крымом летом 2017 года. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Ранее прокурор Саратовской области заставил украинца Владимира Якименко отказаться от претензий к администрации колонии ФКУ ИК 4 УФСИН России.

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