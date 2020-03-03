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На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб боец ВСУ
Во вторник, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В течение суток боевики 7 раз открывали огонь из минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали около Широкино, Зайцево, Лебединского и Луганского.
На участках разведения боевики соблюдают режим «тишины».
Напомним, 1 марта боевики подбили из ПТУРа военный автомобиль ВСУ, который вез продукты на позиции украинским бойцам. В результате погиб украинский военный. Еще трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и трое — боевые травмы.
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