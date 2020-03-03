24.72 / 24.99 27.36 / 27.83
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сидит на шее у Путина: Асада сравнили с убитым главарем "ДНР" Захарченко

19:57 3 марта 2020 123
Путин и Асад
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сирия, в которой турецкие войска ведут боевые действия против режима Башара Асада, не является на мировой арене самостоятельным игроком. Асад полностью зависит от России и Ирана. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил российский журналист Леонид Радзиховский.

По его словам, Сирия — это географическое место, где бесчинствуют банды, пришедшие из Ирана, Хезболла, банды, которые наняла Саудовская Аравия, и остатки ИГИЛ.

По мнению Радзиховского, Асада можно сравнить с покойным главарем «ДНР» Александром Захарченко или с теперешним — Денисом Пушилиным — марионетками в руках Кремля.

«В тот момент, когда с Донбасса уйдут русские, он (Пушилин — ред.) будет „никто“. Вот и Асад сидит исключительно на шее России и Ирана», — уточнил журналист.

Напомним, после обострения военного конфликта в Сирии Россия, поддерживающая Башара Асада, направила в Средиземное море два фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. В то же время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море.

Подробно о противостоянии Путина и Эрдогана в Сирии и том, как это может отразиться на главе РФ, читайте в материале «ФАКТОВ»: «В случае войны с Турцией погибнут сотни россиян. Путину этого не простят, — российский журналист».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гончарук

Гончарук подал заявление об отставке, Зеленский приехал к фракции "Слуга народа" обсуждать новый Кабмин

Марина Кардаш, Ириша Блохина, Ирина Дерюгина

Тренер Ириша Блохина: «За границей у наших гимнасток толпы фанатов, а в Украине их мало кто знает»

Арахамия

В СБУ заявили, что Арахамия говорит неправду

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер