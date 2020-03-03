Мир

Сидит на шее у Путина: Асада сравнили с убитым главарем "ДНР" Захарченко

Сирия, в которой турецкие войска ведут боевые действия против режима Башара Асада, не является на мировой арене самостоятельным игроком. Асад полностью зависит от России и Ирана. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил российский журналист Леонид Радзиховский.

По его словам, Сирия — это географическое место, где бесчинствуют банды, пришедшие из Ирана, Хезболла, банды, которые наняла Саудовская Аравия, и остатки ИГИЛ.

По мнению Радзиховского, Асада можно сравнить с покойным главарем «ДНР» Александром Захарченко или с теперешним — Денисом Пушилиным — марионетками в руках Кремля.

«В тот момент, когда с Донбасса уйдут русские, он (Пушилин — ред.) будет „никто“. Вот и Асад сидит исключительно на шее России и Ирана», — уточнил журналист.

Напомним, после обострения военного конфликта в Сирии Россия, поддерживающая Башара Асада, направила в Средиземное море два фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. В то же время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море.

Подробно о противостоянии Путина и Эрдогана в Сирии и том, как это может отразиться на главе РФ, читайте в материале «ФАКТОВ»: «В случае войны с Турцией погибнут сотни россиян. Путину этого не простят, — российский журналист».

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