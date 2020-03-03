Политика

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада получила заявление премьер-министра об увольнении.



Президент Владимир Зеленский приехал в парламент на заседание фракции «Слуга народа», которое было анонсировано главой партии «Слуга народа» Александром Корниенко.

Позже стало известно, что на заседании фракции Зеленский предложил на пост премьера кандидатуру вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом нардеп от «Слуги народа» Александр Качура написал в своем Телеграм-канале, передают «Українськi Новини».

В то же время, появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление в суд с просьбой запретить спикеру парламента Дмитрию Разумкову рассматривать вопрос о его отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу окружного административного суда Киева.

«Гончарук просит суд запретить председателю ВРУ рассматривать вопрос о его отставке», — говорится в сообщении.

В заявлении Гончарука в ОАСК ответчиком выступает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, в пресс-службе Кабмина информацию об иске Гончарука опровергли.

Напомним, 2 марта действующий премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге упомянул, что знает о слухах по поводу его отставки, но комментировать их отказался. Глава правительства говорит, что заявлений об уходе с должности не писал.

Как сообщали «ФАКТЫ», новым премьер-министром вместе Алексея Гончарука может стать нынешний вице-премьер-министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. В правительство он пришел из Ивано-Франковской облгосадминистрации в феврале 2020 года.

На 4 марта созвано внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты собираются обсуждать срочные вопросы Кабинета министров.

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