8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки

Общество и люди

Поздравлять сотрудниц с Международным женским днем — уже традиция. В этом году 8 Марта — выходной день, поэтому многие будут поздравлять коллег в пятницу, 6 марта.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся вашим коллегам.

Уважаемые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам процветания, достатка, развития, совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностями и приятными комплиментами. Вы — потрясающе прекрасны, всегда красивы и ценны. Будьте успешны, счастливы и беспрепятственно достигайте своих целей!

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Никому не понять до конца женской сути,

Наши женщины — это загадка времён.

А поэтому, дамы, счастливыми будьте!

Если счастливы вы — всё сияет кругом.

Пусть душа ваша боли не знает и горя,

А судьба будет к вам бесконечно добра!

Пусть у вас будет радости, бодрости — море,

И успешно решаются ваши дела!

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Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим прекрасным праздником — Международным женским днем 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна и мир будет полным ярких эмоций и впечатлений. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наш офис превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником!

***

Дорогие наши дамы,

Поздравляет с вашим днем!

Вы богини, леди, мамы,

Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня

Мира, радостей и благ.

Пусть обходят вас невзгоды —

Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,

Обаятельны, чисты

И полны особой силы.

Будьте ярче, чем цветы!

***

С Женским днем, коллеги, вас!

Пусть все будет — высший класс!

Каждый день — цветы, подарки,

Ездить всем на иномарке.

Пусть мужья вас обожают,

За транжирство не ругают,

Носят на руках почаще,

А судьба вам дарит счастье!

***

Пускай глаза сияют счастьем,

А жизнь наполнится добром,

Чтоб все проблемы и ненастья

Минули стороной ваш дом!

Пускай всё в жизни удается,

Чтоб каждая из вас цвела.

Весна пусть дарит много солнца,

Улыбок, света и тепла!

***

Пусть в кошельке цветёт зарплата,

И будет в паспорте весна.

Пусть будет время на растраты,

На отдых, дом и сладость сна.

Любить работу, верить в чудо:

В прибавку, в принца, в шубный рай.

Пусть счастье каждую секунду

Кричит: «Вперед! Бери! Мечтай!»

Ранее мы публиковали открытки и поздравления для учителей.

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