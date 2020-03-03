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8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки
Поздравлять сотрудниц с Международным женским днем — уже традиция. В этом году 8 Марта — выходной день, поэтому многие будут поздравлять коллег в пятницу, 6 марта.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся вашим коллегам.
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Уважаемые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам процветания, достатка, развития, совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностями и приятными комплиментами. Вы — потрясающе прекрасны, всегда красивы и ценны. Будьте успешны, счастливы и беспрепятственно достигайте своих целей!
***
Никому не понять до конца женской сути,
Наши женщины — это загадка времён.
А поэтому, дамы, счастливыми будьте!
Если счастливы вы — всё сияет кругом.
Пусть душа ваша боли не знает и горя,
А судьба будет к вам бесконечно добра!
Пусть у вас будет радости, бодрости — море,
И успешно решаются ваши дела!
***
Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим прекрасным праздником — Международным женским днем 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна и мир будет полным ярких эмоций и впечатлений. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наш офис превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником!
***
Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!
Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды —
Превращаются в пустяк.
Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!
***
С Женским днем, коллеги, вас!
Пусть все будет — высший класс!
Каждый день — цветы, подарки,
Ездить всем на иномарке.
Пусть мужья вас обожают,
За транжирство не ругают,
Носят на руках почаще,
А судьба вам дарит счастье!
***
Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной ваш дом!
Пускай всё в жизни удается,
Чтоб каждая из вас цвела.
Весна пусть дарит много солнца,
Улыбок, света и тепла!
***
Пусть в кошельке цветёт зарплата,
И будет в паспорте весна.
Пусть будет время на растраты,
На отдых, дом и сладость сна.
Любить работу, верить в чудо:
В прибавку, в принца, в шубный рай.
Пусть счастье каждую секунду
Кричит: «Вперед! Бери! Мечтай!»
Ранее мы публиковали открытки и поздравления для учителей.
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