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Общество и люди

8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки

0:07 5 марта 2020 35
С 8 Марта
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Поздравлять сотрудниц с Международным женским днем — уже традиция. В этом году 8 Марта — выходной день, поэтому многие будут поздравлять коллег в пятницу, 6 марта.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся вашим коллегам.

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Поздравления с 8 Марта

8 Марта

Уважаемые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам процветания, достатка, развития, совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностями и приятными комплиментами. Вы — потрясающе прекрасны, всегда красивы и ценны. Будьте успешны, счастливы и беспрепятственно достигайте своих целей!

8 Марта

***
Никому не понять до конца женской сути,
Наши женщины — это загадка времён.
А поэтому, дамы, счастливыми будьте!
Если счастливы вы — всё сияет кругом.

Пусть душа ваша боли не знает и горя,
А судьба будет к вам бесконечно добра!
Пусть у вас будет радости, бодрости — море,
И успешно решаются ваши дела!

Поздравления с 8 Марта

8 Марта

***
Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим прекрасным праздником — Международным женским днем 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна и мир будет полным ярких эмоций и впечатлений. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наш офис превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником!

Поздравления с 8 Марта

***
Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды —
Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!

Поздравления с 8 Марта

***
С Женским днем, коллеги, вас!
Пусть все будет — высший класс!
Каждый день — цветы, подарки,
Ездить всем на иномарке.

Пусть мужья вас обожают,
За транжирство не ругают,
Носят на руках почаще,
А судьба вам дарит счастье!

Поздравления с 8 Марта

***
Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной ваш дом!

Пускай всё в жизни удается,
Чтоб каждая из вас цвела.
Весна пусть дарит много солнца,
Улыбок, света и тепла!

Поздравления с 8 Марта

***
Пусть в кошельке цветёт зарплата,
И будет в паспорте весна.
Пусть будет время на растраты,
На отдых, дом и сладость сна.

Любить работу, верить в чудо:
В прибавку, в принца, в шубный рай.
Пусть счастье каждую секунду
Кричит: «Вперед! Бери! Мечтай!»

Ранее мы публиковали открытки и поздравления для учителей.

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