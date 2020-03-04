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Жуткая смерть на глазах у друзей: крокодил убил купавшегося в реке пятиклассника
Несмотря на то, что встречи с крокодилами иногда заканчиваются благополучно для людей, в большинстве случаев печальный итог такого «знакомства» обычно предрешен.
Примером этого может служить несчастный случай, который произошел в пятницу, 28 февраля, в африканской стране Зимбабве, где 11-летний Мункули Амасоми школьник купался с друзьями в реке и погиб в результате нападения крокодила.
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Zimbabwe news.
Сообщается, что крокодил напал на пятиклассника, затащил на глубину и растерзал его на глазах у друзей.
Амасоми скончался от полученных травм. Прибывшая на место происшествия полиция извлекла из воды тело ребенка.
По данным координатора округа Бинги Фараи Мариньян, крокодил беспокоил местных жителей уже несколько месяцев, нападая на коров и коз. Теперь для его поимки будет снаряжена специальная экспедиция.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Филиппинах 10-летнего мальчика живьем съел крокодил на глазах у родных: отец смог найти только ногу и голову.
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