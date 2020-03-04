Пришел на помощь человеку: рогатый ворон заклевал ядовитую змею (видео)

Мир

Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР нередко становятся свидетелями удивительных сцен из жизни диких животных в Африке.

Недавно одном из них удалось заснять уникальные кадры с участием достаточно редкой птицы — кафрского (или южного рогатого ворона), пишет NationalGeographic.

Это крупнейшие представители семейства птиц-носорогов; их длина достигает 90−129 см. Взрослые особи имеют черное оперение и ярко красные участки кожи на голове и шее; молодые птицы окрашены светлее.

В дикой природе эти птицы живут группами от 5 до 10 особей, состоящими из доминантной пары взрослых и их потомков мужского пола.

По словам автора видео, кафрские рогатые вороны часто приходят на помощь людям, которые приезжают в парк на экскурсию: они гордо вышагивают по траве, высматривая добычу, «очищая» таким образом территорию от шумящих гадюк, которые широко распространены в Африке и убивают там больше людей, чем любые другие змеи

На видео показано, как одному из рогатых воронов удается схватить шумящую гадюку, он некоторое время несет ее в клюве, а затем проглатывает целиком.

Издание поясняет, что шумящая гадюка — толстая змея с широкой и плоской головой, длиной в среднем около метра, Большую часть времени они проводят неподвижно на земле, маскируясь среди пожухлой травы, кустов, или окопавшись в песке; заметить их очень трудно. Потревоженная змея делает молниеносный бросок вперед и прокусывает острыми зубами тонкую кожу. Укус вызывает жгучую боль, затем на коже появляются кровянистые пузыри, начинается некроз, возможен летальный исход.

Однако вороны-герои бесстрашно хватают таких гадюк, не пугаясь их яда: птицы держат земноводных таким образом, чтобы избежать контакта с зубами и ядом.

Кафрский ворон — единственный настоящий хищник среди птиц-носорогов. Основу его питания составляют членистоногие, но они способны поймать лягушек, ящериц, черепах, грызунов, даже белок, молодых зайцев и мангустов.

Вид включен в Международную Красную Книгу со статусом «уязвимый». Главные предпосылки — уничтожение среды обитания этих птиц в сочетании с их медленным воспроизводством.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Национальном парке Крюгера бегемот попытался спасти антилопу из пасти крокодила — к сожалению, неудачно.

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