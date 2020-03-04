Коронавирус в Украине: главный санврач сделал тревожное заявление о распространении инфекции

Украина

Коронавирус COVID-2019, унесший уже жизни более 3 тысяч человек, будет распространяться и на территории Украины. Такой прогноз сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны», — заявил Ляшко в эфире OBOZ.TV, приведя в пример Италию и Германию.

По словам Ляшко, на вечер 3 марта не обнаружено симптомов развития COVID-2019 ни у одного из тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

При этом главный санврач не может сказать, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться невыявленными. Сейчас специалисты по охране здоровья, медики и ученые, разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

«Поскольку коронавирус — новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистический и негативный сценарий», — отметил санврач.

Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом — заболел мужчина из Черновцов, который вместе с женой вернулся из поездки в Италию.

На утро 4 марта состояние инфицированного мужчины медики оценивают как стабильное, пневмонии у него нет. Жену чернивчанина также забрали на обсервацию, но это было вызвано социальными причинами.

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