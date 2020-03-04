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Коронавирус в Черновцах: появились свежие данные о состоянии зараженного и его жены
Мужчина из Черновицкой области, у которого после поездки в Италию был диагностирован коронавирус, сейчас находится в инфекционном отделении областной больницы. Состояние его стабильное, температура поднималась не выше 38 градусов, признаков пневмонии нет. Мужчине проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Между тем, вечером 3 марта несколько десятков человек собрались под подъездом многоэтажки, где расположена квартира, в которой находится жена зараженного. Люди требовали поместить ее в больницу.
Из-за протестов жителей Черновцов, жену зараженного коронавирусом черновчанина забрали на обсервацию в больницу. При этом заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук заявила, что никаких медицинских оснований для содержания ее в обсервации нет. Состояние здоровья женщины не представляет угрозы для окружающих.
Кроме того, в подъезде дома провели дезинфекцию, чтобы успокоить людей.
Чиновница не стала разглашать, куда на обсервацию поместили женщину.
Напомним, 3 марта в Черновцах был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения COVID-19. 38-летнего мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.
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