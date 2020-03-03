Коронавирус в Черновцах: что известно о зараженном

Здоровье и медицина

Мужчина из Черновицкой области, у которого после поездки в Италию был диагностирован коронавирус, сейчас находится в инфекционном отделении больницы. Об этом сообщили на брифинге представители Черновицкой облгосадминистрации.

Житель Буковины ездил в Италию вместе с женой. Из Италии семья прибыла в Румынию самолетом, а потом на личном автомобиле приехала в Черновцы. У женщины заболевание не подтвердили, но она на всякий случай находится в самоизоляции. Супруга пациента была единственной, которую внесли в список лиц, близко контактировавших с заболевшим. Теперь предстоит установить пассажиров самолета, сидевших рядом с заразившимся мужчиной.

Также в Черновцах отметили, что заболевший мужчина проявил сознательность: вызывая на дом скорую помощь, он предупредил о возможном диагнозе, потому медики прибыли в защитной экипировке и не подвергали себя опасности.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщили о первом в Украине случае заражения коронавирусом. Украина пополнила список из более чем 70 стран, где зафиксированы случаи заболевания.

Всемирная организация здравоохранения напомнила важные правила поведения для профилактики заражения COVID-19.

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