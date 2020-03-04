Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Польше

Мир

Польша стала еще одной страной, где появился инфицированный коронавирусом COVID-19. О первом случае коронавирусной инфекции в Twitter сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.



По его информации, больной сейчас находится в изоляции в Зеленой Гуре. Все лица, которые имели с ним контакт, пройдут карантин.

Как сообщает «Корреспондент», еще в четырех странах подтвердили первые случаи заражения COVID-19. Так, коронавирус выявили в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне.

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщают СМИ республики.

Напомним, 3 марта в Украине был также зафиксирован первый случай заражения COVID-19.



Как сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здоровья назвала отличия коронавируса и гриппа. По данным ВОЗ, смертность от COVID-19 гораздо выше, чем при сезонном гриппе. От нового вируса умирает около 3,4% заболевших по всему миру, от обычного гриппа умирают менее 1% больных.

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