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В ВОЗ объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа

22:57 3 марта 2020 342
медики и больной
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В случае заражения коронавирусом, который охватил уже 73 страны мира, кроме Китая, заболевание протекает без симптомов только в 1% случаев. Смертность от COVID-19 гораздо выше, чем при сезонном гриппе. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, в большинстве случаев симптомы COVID-19 развиваются в течение 2 дней.

Глава ВОЗ отметил, что смертность от нового вируса составляет около 3,4% по миру. Для сравнения, от обычного гриппа обычно умирают менее 1% больных.

Гебреесус уточнил, что между гриппом и COVID-19 есть несколько существенных различий.

Во-первых, коронавирус распространяется менее эффективно, чем грипп. При этом, COVID-19 вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп. В отличие от сезонных штаммов гриппа, у людей нет иммунитета к новому вирусу.

На данный момент нет вакцины или других лекарств от коронавируса.

Гебреесус также акцентировал внимание на том, что невозможно сдержать распространение гриппа, но меры, принятые в Китае, доказывают, что снижение числа случаев заражения коронавирусом является «реальным».

Напомним, по данным ВОЗ, число смертей от коронавируса в мире достигло 3110. За последние сутки зарегистрировали 129 новых случаев в Китае и 1848 случаев в 48 странах мира.

Как сообщали «ФАКТЫ», первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали и в Украине.


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В ВОЗ объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа

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