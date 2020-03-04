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Отставка Гончарука: комитет Рады принял решение
Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина.
За это решение проголосовали 23 члена комитета. При этом голосов против не было, два человека воздержались.
По словам главы комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко, в среду, 4 марта, комитет соберется еще раз и рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского. Он представит кандидатуру нового премьер-министра.
Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. А во вторник, 3 марта, президент Зеленский на заседании фракции Рады «Слуга народа» предложил на должность премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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