Отставка Гончарука: комитет Рады принял решение

Украина

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина.

За это решение проголосовали 23 члена комитета. При этом голосов против не было, два человека воздержались.

По словам главы комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко, в среду, 4 марта, комитет соберется еще раз и рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского. Он представит кандидатуру нового премьер-министра.

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. А во вторник, 3 марта, президент Зеленский на заседании фракции Рады «Слуга народа» предложил на должность премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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