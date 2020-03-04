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Гончарук подал в отставку: в сеть попало фото заявления
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада получила заявление Гончарука об увольнении.
Во вторник, 3 марта, на заседании парламентской фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. Фракция поддержала это решение.
Фото заявления об отставке опубликовано ЛІГА.net:
В СМИ также появилась информация об изменениях, которые произойдут в Кабинете министров Украины. Так, Дмитрия Дубилета может заменить Олег Немчинов, Тимофея Милованова — Роман Жуковский, Оксану Коляду — Сергей Бессараб, Алексея Оржеля — Иван Плачков. СМИ также сообщали, что не планировалась замена министра образования и науки, но Анна Новосад отказалась работать в новом правительстве, которое возглавит Дениса Шмыгаль.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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