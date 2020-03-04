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В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина
После того, как премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, многие министры также покинут свои должности. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко поделился информацией о том, кому в Кабмине не грозят перестановки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«Останется еще господин Кулеба — он будет объединять две отрасли — европейской интеграции и министерство иностранных дел, господин Малюська — министр юстиции, господин Михаил Федоров — это понятно, так как в области цифровых преобразований у нас больше всего успехов в правительстве… еще Криклий Владислав», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердит новый состав Кабмина — ведется онлайн-трансляция. Для этого парламентарии по инициативе президента Зеленского собрались на внеочередное заседание.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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