24.77 / 25.03 27.48 / 27.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина

12:05 4 марта 2020 267
Кабмин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После того, как премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, многие министры также покинут свои должности. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко поделился информацией о том, кому в Кабмине не грозят перестановки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Останется еще господин Кулеба — он будет объединять две отрасли — европейской интеграции и министерство иностранных дел, господин Малюська — министр юстиции, господин Михаил Федоров — это понятно, так как в области цифровых преобразований у нас больше всего успехов в правительстве… еще Криклий Владислав», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердит новый состав Кабмина — ведется онлайн-трансляция. Для этого парламентарии по инициативе президента Зеленского собрались на внеочередное заседание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лаборант

Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца

Дыра на поверхности Марса

Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых

Кабмин

В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина

Окровавленный дом

Зверское убийство во Львове: парень зарезал свою мать и тетку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер