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Верховная Рада назначит новый Кабмин: онлайн-трансляция заседания парламента (видео)
В среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Повестка дня заседания опубликована на официальном сайте парламента.
В повестку дня заседания включены вопросы об открытии рынка земли — Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле.
В первом чтении нардепы должны также рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
Кроме того, парламентариям предложены постановления о парламентских слушаниях на темы: «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине», «Об основах государственной политики устойчивого развития Украины» и «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».
В 16:00 нардепы соберутся на внеочередное заседание. Первым пунктом включен вопрос о Кабинете министров.
Затем народные депутаты должны рассмотреть отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка в стране.
Кроме того, действующий министр обороны Андрей Загороднюк представит на обсуждение два законопроекта. Один из них — о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Второй — о вступлении в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.
Также депутаты рассмотрят документ, которым предлагается внести изменения в законодательство в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции».
Видео появится за несколько минут до начала заседания Рады.
Напомним, 3 марта на заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра вместо подавшего в отставку Алексея Гончарука. Фракция официально поддержала предложение и проголосовала за утверждение кандидатуры Шмыгаля на пост главы Кабмина. После этого в СМИ появилась информация о возможных будущих министрах в правительстве Шмыгаля.
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