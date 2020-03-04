Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировали проект постановления

Украина

После того как премьер-министр Украины Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке, в парламенте зарегистрировали проект соответствующего постановления. Информация об этом размещена на сайте Рады.

Инициаторами проекта постановления указаны четырнадцать народных депутатов. В их числе глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко. Этот комитет Верховной Рады уже рекомендовал украинскому парламенту принять отставку Алексея Гончарука. Причем за такое решение проголосовали 23 члена комитета, а против не было никого, только два человека воздержались.

Ожидается, что в среду, 4 марта, президент Владимир Зеленский представит кандидатуру нового премьер-министра.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский предложил, чтобы Кабмин возглавил Денис Шмыгаль.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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